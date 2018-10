Andorra continua endavant en el camí per formar part del Fons Monetari Internacional (FMI). El ministre Jordi Cinca considera que “és un gran error limitar el debat al voltant de l'entrada al Fons Monetari Internacional (FMI) al cost econòmic”. Cinca no s'ha volgut pronunciar sobre l'esmentat cost però creu que estaria entre els 20 o 25 milions d'euros, “tot i que és molt difícil posar una quantitat”. Ha esmentat l'exemple d'altres països que ja en formen part i ha afegit que “la volatilitat és molt gran. Hi ha països més petits que paguen més que altres de grans”.

Un altre tema que caldrà resoldre és el el del banc central. En no tenir-ne cap, Cinca ha apuntat la possibilitat que assumeixi les funcions de l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). També ha anunciat que el Govern s'adreçarà al Consell General per iniciar el procediment d'ingrés “i no al revés com passa amb altres convenis i tractats internacionals”. Sobre el calendari, ha explicat que el marca l'FMI i que l'acceptació del país no seria immediata. “Si ho demanessim ara mateix, el procediment no acabaria fins el darrer trimestre del 2019”.

El Govern està en contacte permanent amb l'organisme monetari internacional. “Ens demanen dades i hi ha una relació constant”, ha dit Cinca qui ha acabat indicant que “continuem el procés prospectiu per demanar l'adhesió”.