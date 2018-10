Unes 200 persones assisteixen a la celebració de Sant Jordi que el comú d'Andorra la Vella ha organitzat per a la gent gran de la parròquia. La cònsol major, Conxita Mora, acompanyada de les conselleres de Social i de Promoció Turística i Econòmica, Ester Vilarrubla i Mònica Codina, respectivament, han repartit obsequis entre tots els assistents: una rosa i un llibre per a les dones, i dos llibres per als homes. Els títols regalats han estat 'Paradís d'ombres' (Pagès Editors), de Núria Gras, premi Fiter i Rossell 2017, 'Ulls d'aigua' (Anm Editors), de Josep Enric Dallerès, la reedició del peomari que l'autor va publicar fa 30 anys, i un extens volum de poemes d'Andorra. A més, s'ha ofert berenar, decorat amb motius de Sant Jordi (algunes dones han elaborat roses de paper per fer centres per a les taules), i Miquel Comella ha posat la música. Marsol ha recordat que “la gent gran s'ho mereix tot perquè és qui ha aixecat el país”.