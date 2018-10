El Grup Andbank ha tancat l'exercici 2017 amb un benefici net de 39,2 milions d'euros i amb més de 22.200 milions d'euros de recursos gestionats. Pel que fa als beneficis, que estan per sota dels 47 milions del 2016, l'entitat destaca que es troben un 30% per sobre del pressupostat inicialment, la qual cosa confirma “l'excel·lent capacitat del model de negoci en la generació de resultats”. Quant al volum de negoci, Andbank remarca que el volum de recursos consolida el seu lideratge a Andorra, juntament amb el fet de disposar d'un 45,7% de quota de mercat al país.

L'entitat fa un balanç positiu dels resultats, tenint en compte l'entorn internacional complex, i l'atribueix als tipus d'interès en mínims històrics a la zona euro, la inversió en creixement internacional i en innovació tecnològica, i els criteris de prudència en la gestió del balanç.

El president del grup, Manel Cerqueda, ha destacat que un any més “estem molt orgullosos, no només dels resultats obtinguts sinó també del projecte a llarg termini i de l'esforç i compromís demostrats per tot l'equip humà”. Cerqueda ha afegit que el seu model de negoci “únic”, centrat en l'especialització en banca provada, la diversificació internacional i la innovació tecnològica, “ens ha permès atreure professionals de primer nivell que han vingut a complementar el ja excel·lent equip que conforma actualment Andbank”.

Andbank també destaca que les xifres es veuen reforçades per una sòlida estructura de capital i una còmoda posició de liquiditat, per sobre del 75,80% (molt superior al mínim exigit del 40%). A més, la solvència ha augmentat fins al 24,57%, que en termes de Tier1, segons Basilea III, és del 15,83%, de manera que supera el capital d’entitats europees equivalents.

La filial espanyola tanca el seu millor any

Actualment, Andbank té com a pilars estratègics de la seva internacionalització Llatinoamèrica, Israel i Espanya. El banc ha destacat que la filial més gran del grup i la que més creix és Andbank Espanya, que ha tancat el millor any des de la seva implantació a l’estat veí, amb un volum de negoci de 8.832 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 19,6% respecte de l’any anterior. Així mateix, el benefici de l’entitat ha augmentat un 36%, fins a arribar als 5,7 milions d’euros.

D'altra banda, Andbank Brasil acaba de signar un acord amb la gestora Triar que li permetrà duplicar el volum d’actius gestionats al país, i no descarta tancar altres acords durant l’any. A Israel, on es va començar l'activitat el 2015, el grup hi gestiona el 9% del negoci, amb 2.100 milions d'euros.

Prop de 60 milions d'euros en tecnologia

L'entitat també ha destacat que el 2016 va iniciar un procés de transformació tecnològic que comportarà una inversió de 59,8 milions d'euros en la renovació de les plataformes tecnològiques, la digitalització de la relació amb el client i l’adopció de serveis pioners per garantir la seguretat i el compliment normatiu. A més, durant el 2017 ha implementat un govern corporatiu que compleix la CRD IV, per mantenir els estàndards més alts en matèria de compliment normatiu.

Finalment, quant a compromís social, la lluita contra el càncer ha estat l'objectiu estratègic del 2017, col·laborant amb projectes de la Fundació Fero, creada pel doctor Baselga, i sent soci fundacional del SJD Pediatric Cancer Center de Barcelona.