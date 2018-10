La Fundació ONCA -entitat formada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà- inicia el divendres 20 d’abril les sessions formatives per al Concert de primavera. L’actuació serà a càrrec dels alumnes de les escoles de música, de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) i dels alumnes de L’Animal Escola de Teatre, i es durà a terme el diumenge 6 de maig, a les 12 del migdia, a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. Albert Gumí, director convidat i artífex de la proposta de programa, 'Els colors orquestrals', serà l’encarregat de preparar els intèrprets per oferir el primer concert participatiu de la temporada 2018. El Concert de primavera, d'una hora sense interrupcions, presenta un repertori en el qual els colors de la música i de l’orquestra són el fil conductor.

Segons Albert Gumí, “una orquestra és la gran festa dels colors instrumentals! I una orquestra a l’andorrana encara ho és més! Perquè des de fa cinc anys estem donant forma a la nostra gran formació orquestral feta amb els instruments que toquen els joves del país. I això fa que, a més dels tradicionals instruments de corda i vent de les plantilles orquestrals usuals, els nostres colors vagin molt més enllà i ens aportin des de la brillantor dels acordions fins a la delicada sensualitat de les guitarres; des de la ressonància dels metal·lòfons i el piano fins al ritme trepidant dels instruments de músiques modernes… En definitiva, un festival de sons, matisos, textures i tonalitats”.

Per primera vegada, cinc alumnes de corda (quatre violoncels i una viola) de l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella col·laboraran amb la Jonca per interpretar dos peces de la primera part amb l’objectiu d’anar incorporant nous intèrprets del país a la jove formació nacional de cambra. També s’incorporarà a l’obra de Purcell una guitarra barroca, que tocarà un alumne del mateix conservatori. En aquesta ocasió, també prendran part en el concert alumnes de L’Animal Escola de Teatre, que faran de narradors en la segona part, en la qual les set notes musicals de l’escala harmònica són les protagonistes.

En aquesta edició 2018 hi participaran un total de cinc centres musicals. La Jonca, l’Escola de Música del comú d’Escaldes-Engordany, l’Escola de Violí del Departament de Cultura del comú d’Encamp, l’Escola Harmonia, l’Espai de Música Moderna i l’Institut de Música del comú d’Andorra la Vella completen la fitxa artística sota la direcció d’Albert Gumí i amb la participació, per primera vegada, de L’Animal Escola de Teatre.

Les sessions de treball es duran a terme en diverses jornades: el divendres 20 d’abril, de les 18 a les 21 hores, serà el torn dels alumnes de les escoles de música del país i part de la Jonca. Aquest assaig serà a la sala d’actes de la Llacuna i servirà per preparar la segona part del programa, en la qual els més joves són els protagonistes. El dissabte 21 d’abril es faran dos sessions de treball, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, i el diumenge 22 d’abril, una sessió de 10 a 14 hores a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino, amb els músics de la Jonca. Els dies 4 de maig (de 18 a 21 hores, La Llacuna), 5 de maig (de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, Auditori Nacional) i 6 de maig (de 10.30 a 11.15 hores, Auditori Nacional), es duran a terme les darreres sessions de treball conjuntes.

Per a aquesta actuació es compta amb la col·laboració de la Llacuna, del comú d’Andorra la Vella, per fer els assajos, així com amb l’ajuda del comú de Sant Julià de Lòria (La Trapa), en la cessió dels instruments de percussió. La Fundació ONCA vol agrair la implicació dels centres musicals, així com dels seus directors i professors, que col·laboren en aquesta cita musical amb l’objectiu d’aconseguir que sigui un nou èxit del calendari musical 2018. El dia 23 d’abril es posen a la venda les entrades al web www.onca.ad, a cinc euros per localitat en venda anticipada i vuit euros el dia del concert.