El Tribunal Constitucional ha decidit no admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per l'expresident d'Orfund, Joan Samarra Naudi, contra les decisions del Tribunal de Corts i de la sala penal del Tribunal Superior relacionades amb l'arxivament de la querella que va presentar contra el ministre de Finances, Jordi Cinca, i contra l'empresari espanyol Manuel Terren. Samarra, que va acusar Cinca dels delictes d'apropiació indeguda, de blanqueig de diners i d'administració deslleial durant el període en què el ministre va ser director de l'empresa Orfund –a finals dels anys 90– va acudir al Tribunal Constitucional després que el Tribunal de Corts decidís arxivar la querella i que el TS desestimés el seu recurs d'apel·lació. El TC, al que havia acudit per una presumpta vulneració dels drets a un procés degut substanciat per un tribunal imparcial, a la defensa i al recurs, també ha rebutjat les seves pretensions.

La representació processal de Samarra al·legava que no havia pogut estar present durant les declaracions dels querellats, que no es van concedir cap de les diligències demanades ni es van justificar els motius per no fer-ho, i que no s'havien esgotat totes les vies d'investigació ni s'havia aplicat el Codi de procediment penal, entre d'altres consideracions.

El TC argumenta que un acusador no té el dret a la condemna de la persona que suposadament és autora d'un delicte, sinó només el dret a posar en marxa un procediment de conformitat amb les regles del procés degut. També recorda que les parts processals no tenen un dret il·limitat que s'admetin i es practiquin tots els mitjans de prova que es proposin, sinó només aquells que la justícia cregui lícits i pertinents.

En el cas de Samarra, el Tribunal de Corts va admetre a tràmit la querella i va practicar algunes de les diligències probatòries proposades. El TC recorda que després de fer “les consideracions oportunes, amb una gran minuciositat”, sobre els fets al·legats en la querella i les actuacions practicades, el Tribunal de Corts va arribar a la conclusió de considerar la querella “temerària i absolutament infundada”, de manera que va decidir l'arxiu de les diligències.

El Constitucional assegura que els diversos òrgans judicials que han intervingut en el procés iniciat per l'expresident d'Orfund li han subministrat una resposta “concreta, motivada i raonable, que no pot ser titllada de no fonamentada ni d'incongruent ni d'arbitrària” sobre les causes per les quals es va decidir no admetre alguns dels mitjans probatoris que va proposar. Per tot plegat, conclou que no es poden considerar infringits ni els drets a la jurisdicció, ni a obtenir una decisió fonamentada en dret, ni a un procés degut ni al recurs en el procés penal.

L'aute del Tribunal Constitucional arriba dues setmanes després que un jutjat de Barcelona condemnés Samarra a pagar 7.000 euros a Jordi Cinca per haver vulnerat el seu honor amb la presentació de la querella. En canvi, va absoldre el mitjà digital 'Crónica Global' del mateix delicte, per considerar que les seves publicacions estaven emparades en el dret a la llibertat d'informació.