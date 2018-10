L'encampadana Núria Gras (1964) és la trentena guanyadora del premi Fiter i Rossell de novel·la, instaurat pel Cercle de les Arts i de les Lletres l'any 1987. En 30 anys, el premi ha quedat desert quatre vegades: el 1991, i el trienni 2010-2012. El president de l'entitat cultural organitzadora del certamen literari, Joan Burgués, ha subratllat que si no hi ha qualitat entre els originals presentats, el premi no s'ha de dotar. El Govern és qui aporta els 10.000 euros del guardó.

Burgués i la ministra de Cultura, Olga Gelabert, han presentat aquest dimarts al vespre 'Paradís d'ombres' (Pagès editors) a la llibreria La Puça. L'autora no hi ha pogut assistir per motius de salut, però intentarà estar dilluns que ve, dia de Sant Jordi, a la plaça del Poble per firmar exemplars.

Un dels membres del jurat del premi, Jordi Pasques, ha intervingut i ha comentat que, dels tretze originals presentats en l'última edició del certamen, el de Gras va destacar per “la trama, molt ben estructurada, i amb molt ritme, i està ambientada a Andorra, en l'interior del món de la justícia, i té un fil conductor molt interessant”. De fet, Gras és funcionària de la Batllia i, per això, coneix tan bé els entrellats judicials. El protagonista de la novel·la és el policia Frank Moix, amb “un ull clínic per veure les coses venir, però la trama és complicada i les coses no són sempre el que sembla”, ha argumentat Pasques. “La trama et porta a situacions imprevisibles, amb un final net i lluminós”, ha conclòs.

Gras ha estat la quarta autora andorrana que s'ha endut el Fiter i Rossell, després de l'exministre Juli Minoves, per 'Segles de memòria' (1988), i els escriptors Joan Peruga, per 'Últim estiu a Ordino' (1997), i Albert Salvadó, per 'L'anell d'Àtila' (1999). El llibre de Peuga s'acaba de reeditar amb motiu del vintè aniversari de la publicació, i s'està traduint al castellà.