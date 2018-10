La gestió de la despesa i els recursos sanitaris, la creació d’una història clínica encriptada, l'educació, un sistema de contractes intel·ligent o la implementació de nous sistemes de pagament. Tot plegat, amb més seguretat, agilitat i eficiència. Aquestes són algunes de les possibilitats d’aplicació de la tecnologia 'blockchain' a l’entorn de les quals s’ha desenvolupat la jornada organitzada per BTC Assessors. Una 'blockchain' (cadena de blocs, en anglès), també coneguda per les sigles BC, és una base de dades distribuïda, formada per cadenes de blocs dissenyades per evitar-ne la modificació un cop que una dada ha estat publicada; emprant un segellat de temps confiable i enllaçant a un bloc anterior.

Més de 150 persones han assistit a l’esdeveniment celebrat aquest dimarts a la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, que BTC Assessors ha impulsat amb un doble objectiu: explicar què és i com funciona la ‘blockchain’ i quines són les possibilitats d’aplicació que la tecnologia té ara mateix al país. La jornada ha estat un èxit d’assistència i ha hagut d’ampliar les places disponibles fins on ha permès l’aforament de la sala que s'ha quedat petita en una acte que ha aixecat molta expectació i que ha comptat amb la presència de representants del sector empresarial, de la Cambra de Comerç i de la Confederació Empresarial Andorrana, i del món polític com els consellers generals Carles Naudi i Marc Ballestà.

El contingut d’aquesta jornada monogràfica es basa en el treball de camp desenvolupat durant els darrers quatre anys per l’equip de professionals que ha donat peu al naixement, aquest 2018, del projecte de BTC Assessors amb l’objectiu d’assessorar institucions i empreses en l’optimització de recursos aplicant la tecnologia ‘blockchain' però, principalment, amb la finalitat d’esdevenir plataforma per al desenvolupament de projectes que transformin els processos empresarials.

La jornada ha estat conduïda per Ricard Gutiérrez, ‘CEO-founder’ de BTC Assessors, qui s’ha encarregat d’avançar els principals conceptes a l’entorn de la tecnologia ‘blockchain’ previs al desenvolupament del programa previst que ha abordat aspectes relacionats amb el seu impacte econòmic i la seva regulació, així com la presentació dels projectes ‘Thunder Wallet’ i ‘One node, One click’ i d’altres d’implementació directa al país.

L’assessor institucional internacional i soci de BTC Assessors, Alejandro Palomar, ha parlat de les possibilitats que obre a les institucions la regulació d’ecosistemes 'blockchain' i que, en el cas d’Andorra, permetria la projecció del país a nivell internacional.

El jurista Joaquin Matinero, de Roca i Junyent, ha parlat dels reptes jurídics que implica la regulació d’una tecnologia, descentralitzada per naturalesa, sobre la qual es pot treballar en la regulació de les activitats que la utilitzen. Tanmateix, la falta de maduresa de les iniciatives existents i la fase experimental de la tecnologia són les causes principals del fet que no existeixi una regulació específica de les activitats basades en la 'blockchain'. Els enginyers i directors de tecnologia, David Lozano Jarque i Carlos González Cebrecos, han presentat els projectes ‘Thunder Wallet’ i ‘One node, One click’, que BTC Assessors està desenvolupant per a la implementació de l’entorn 'bitcoin' a Andorra.

El responsable de l’equip d’enginyeria i cofundador de BTC Assessors, Joel López, ha estat l’encarregat de cloure la jornada amb la presentació dels projectes amb possibilitats d’aplicació immediata a Andorra que l’empresa està desenvolupant per a l’optimització de processos al sector públic i privat, en matèria d’identitat digital així com al sector sanitari.

En aquest darrer cas, el ‘chief tecnology officer’ de BTC Assessors, s’ha referit, principalment, a la creació de la història clínica encriptada i a un programa propi de gestió d’optimització de la despesa i els recursos sanitaris. “Andorra és un lloc ideal per aplicar la 'blockchain' a la sanitat perquè hi intervenen el sector públic i el privat i és ideal per a poder optimitzar els processos”. López ha afegit que “Andorra és un bon país per importar coneixement, poder-lo desenvolupar i exportar models de negoci. És un laboratori per la posada a punt de la tecnologia”. Durant la seva ponència, López també ha comentat que la 'blockchain' es pot implantar en l'educació pel registre de títols acadèmics o en tota la paperassa (assegurança, carta groga, ITV…) dels vehicles.

L’acte s’ha tancat amb les intervencions del públic i un aperitiu que ha permès intercanviar experiències, ja que entre els assistents hi ha hagut una nodrida representació de la comissió ANDBlockchain de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA).