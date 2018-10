Una vintena d’usuaris de L’espai de la Fundació Crèdit Andorrà han pogut aprendre aquest dimarts a la tarda com fer servir l’aplicació d’emergències de la Creu Roja Andorrana. El taller ha anat a càrrec del formador de l’ONG Jordi Moran, i s'emmarcava en el cicle 'Envelliment saludable'.

Els assistents han après com descarregar-se aquesta aplicació que permet, entre d’altres aspectes, fer una trucada d’emergència, tenir a l’abast vídeos sobre com actuar davant una urgència (com un ennuegament) o tenir informació sobre les farmàcies de guàrdia i els desfibril·ladors que hi ha en diferents punts del país, a més d'una guia de primers auxilis.

Moran ha explicat als assistents que aquesta és una “eina útil” en cas d’emergència, ja que permet fer la trucada sense haver de saber de memòria quin és el telèfon al qual cal alertar i, a més, geolocalitza la trucada, amb la qual cosa permet que els cossos d’emergència actuïn encara que la persona no pugui parlar i no pugui explicar on és. Pel que fa als vídeos que es poden descarregar són una “petita classe” sobre què fer davant una emergència, tot i que Moran ha recordat que es tracta de material informatiu que “l’ideal” és fer els cursos sobre primers auxilis.