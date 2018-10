La dietista Maria Josep Rosselló obre una nova edició del cicle de xerrades per a la gent gran, el dimecres 18 d’abril, a les sis de la tarda, a la Casa Pairal. Des del comú s'informa que la conselleria de Benestar social ha programat quatre sessions, dues a la primavera i dues a la tardor, totes a la mateixa hora, obertes a tothom. Les temàtiques són diverses i van dirigides a incrementar la qualitat de vida de les persones grans, així com tractar algunes de les dolències i patologies més comunes en edats avançades.

'Menjar bé i beure per tenir energia' és el títol escollit per l’experta en nutrició, convidada habitual d’aquestes xerrades, que repassarà alguns dels aliments que contribueixen a reforçar la memòria i donar energia per fer front als dèficits propis de l’edat. Rosselló farà èmfasi en la importància de beure líquids per tenir el cos ben hidratat i els beneficis que això comporta. Els padrins es trobaran amb la psicòloga Eva Bosch que a la xerrada 'Com funciona i es desenvolupa la ment humana' (17 de maig), explicarà algunes de les malalties neurodegeneratives més comunes.

Després de l’estiu, les sessions es reprendran amb dos convidats d’Ordino, el podòleg Isidre Baró (20 de setembre) i el farmacèutic Carles Pérez (18 d’octubre). Tenir cura dels peus per mantenir una posició correcta o la importància del calçat són alguns dels aspectes que tractarà Baró en la seva xerrada del setembre, dedicada a les alteracions i malalties que afecten els peus. A l'últim, el farmacèutic d’Ordino parlarà de l’administració de medicaments, com fer-ne un ús correcte i racional, després de detectar que sovint la medicació no es pren com s’ha de fer.