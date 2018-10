La sala d'actes de la Llacuna ha reunit aquest dilluns al vespre diversos representants de les associacions i entitats cíviques d'Andorra la Vella per conèixer el nou raonador del ciutadà, Marc Vila, i les seves competències. Vila ha volgut fer èmfasi en les noves atribucions que té la institució, a banda de les funcions clàssiques de vetllar pels drets humans en casos no judicialitzats i assessorar ciutadans que tinguin queixes sobre el funcionament de l'administració. Des del novembre passat, el raonador també pot intervenir en qüestions relacionades amb les persones discapacitades i amb possibles víctimes de discriminacions o desigualtats per raó de raça, sexe, condició o religió. A més, també pot tractar disputes entre privats, mentre que fins fa poc només podia intervenir en conflictes entre ciutadans i administracions.

Marc Vila, que va assumir el càrrec el desembre passat, ha dit que encara no té casos relacionats amb les noves atribucions sobre la taula, tan sols alguna queixa indirecta relacionada amb discriminacions, cosa que vol dir que, o bé no es coneix prou la seva figura, o que Andorra ja té els mecanismes suficients per fer-se càrrec d'aquests temes.

De moment, el que constata és una continuïtat respecte del seu antecesor amb els temes que més preocupen la ciutadania, relacionats principalment amb la seguretat social i amb els preus dels lloguers dels pisos

La trobada amb les entitats s'ha fet després de la visita de presentació que Vila va fer al comú d'Andorra la Vella. En aquest sentit, el cònsol menor, Marc Pons, s'ha mostrat convençut que els responsables de les associacions –de diversos àmbits com l'esportiu, el cultural, entitats de residents, de comerciants o solidàries– faran de catalitzador i difondran la tasca de la institució del raonador cap als seus associats.