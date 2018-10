Cinemes illa Carlemany ha programat per a aquests mesos d’abril i maig un seguit de propostes que van més enllà del cinema. D’aquesta manera, i a banda de la projecció gratuïta en diferit de l’òpera ‘L’elisir d’amore’, un muntatge de Mario Gas que es presenta amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu, el dia 19 d’abril a les 20 hores, també es projectarà el documental de Prince ‘Sign o’ the times’. Com ja es va fer amb el concert documental de David Gilmour, ‘Live at Pompeii’, els fans del cantant de Minneapolis podran gaudir de l’estrena simultània a cinemes de tot el món tot just el dia en què es commemora el segon aniversari de la seva mort. Serà el 21 d’abril a les 22.15 hores.

A més d’aquestes propostes, Cinemes illa preveu estrenes molt esperades, entre les quals ‘Vengadores: Infinity War’, ‘Han Solo: una historia de Star Wars’ o ‘Deadpool 2’. A més, i tal com ja es va informar, arribarà una nova edició de la ‘Fiesta del Cine’, tres dies de cinema a un preu reduït de 2,90 euros l’entrada. Serà els dies 7, 8 i 9 de maig i les acreditacions ja es poden obtenir a www.fiestadelcine.com.