Crèdit Andorrà ofereix una conferència sobre inversió a llarg termini el proper dimecres 18 d’abril titulada 'Inversió en valor: una filosofia per aconseguir rendiments sostinguts'. Serà a càrrec de Francisco García Paramés, CEO de la gestora Cobas Asset Management i un dels gestors 'value' europeus més reconeguts, que parlarà sobre els principis de la filosofia 'value investing' (inversió en valor) que defineix el seu model d’inversió. La conferència, oberta a tothom, tindrà lloc a les 19 hores, a l’edifici Crèdit Centre de l'avinguda Meritxell d’Andorra la Vella.

Francisco García Paramés és president i CEO de la gestora Cobas Asset Management. Llicenciat en econòmiques, compta amb un MBA per l’IESE. Està considerat un dels gestors value europeus més reconeguts, després de desenvolupar la seva carrera durant 25 anys amb una trajectòria que el situa al capdavant dels rànquings de rendibilitat. És autor del llibre Invirtiendo a largo plazo, on explica les claus del seu propi procés d’inversió i la filosofia que caracteritza la seva gestió.

García Paramés explicarà als assistents l’estil de gestió que caracteritza la inversió en valor per aconseguir rendibilitats consistents i sostingudes en el temps. Es basa en l’aplicació dels principis de la filosofia 'value' (Graham, Buffett), que se centra en l’anàlisi fonamental de les companyies i en la recerca de negocis de qualitat, fàcils de comprendre i que presentin un descompte atractiu, amb l’objectiu de maximitzar la revaloració a llarg termini.

L’any passat el Grup Crèdit Andorrà va arribar a un acord estratègic amb la gestora Cobas Asset Management per a l’assessorament financer en renda variable europea de determinats organismes d’inversió col·lectiva gestionats pel Grup Crèdit Andorrà. Aquest acord permet oferir als clients del Grup uns serveis i productes exclusius i diferencials dins de la seva oferta de valor en la gestió 'value'.

El model de gestió de renda variable de Crèdit Andorrà segueix la filosofia 'value investing', un model que ha permès oferir rendiments consistents i sostinguts en el temps. Cobas Asset Management segueix una línia d’inversió en valor que s’adequa perfectament a la filosofia del Grup Crèdit Andorrà.