El menjador social de cal Focall que gestionava la Creu Roja andorrana va deixar de donar servei a finals del mes de març i això ha comportat canvis en la gestió de les necessitats de les persones que necessiten ajuda per satisfer els seus àpats diaris. Així, cal recordar que tal com ja s’havia anunciat la Creu Roja ha tancat el menjador per una qüestió “d’optimització de recursos”, ja que en el moment de la clausura només hi havia entre dos o tres usuaris que el feien servir, lluny, per tant, de les xifres que es registraven en el moment en què aquest servei es va posar en marxa, tal com remarca el director general de l’ONG, Jordi Llansó.

Amb aquest tancament la Creu Roja passa a gestionar només aquells casos en què la persona pugui tenir una necessitat puntual, ja que si es detecta que hi ha una necessitat més aguda es deriva al ministeri d’Afers Socials. De fet, Llansó recorda que els casos que atenien al menjador social ja eren gestionats per Afers Socials i que amb el tancament del menjador és aquest ministeri el que es fa càrrec d’aquestes persones, facilitant altres vies perquè puguin fer els àpats diaris, com les targetes de prepagament perquè comprin menjar a supermercats. Des de l’ONG es farà, a partir d'ara, una feina “de suport” i, per tant, si reben un cas concret podran facilitar que aquesta persona pugui anar a menjar a restaurants amb els quals la Creu Roja té acords.

Des que s’ha produït aquest canvi, de moment no hi ha hagut cap persona que s’hagi dirigit a la Creu Roja per demanar ajuda, tal com destaca Llansó, incidint en el fet que ells oferiran tiquets per anar a menjar a les persones que ho necessitin.

El director general de la Creu Roja recorda que la decisió de tancar es va prendre quan es va veure que no era viable mantenir una estructura com el menjador per a tan poques persones i tenint en compte que es podien posar en marxa altres alternatives. Per oferir el servei de menjador social l’ONG tenia contractades unes persones que feien unes hores i a les quals s’ha rescindit el contracte laboral.