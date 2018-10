Els més petits de casa han pogut gaudir aquest dissabte a la tarda al Teatre Comunal d'Andorra la Vella de l’espectacle ‘El flautista d’Hamelín’ de la Maquineta Produccions que, de fet, havia esgotat les entrades feia dies. Es tractava del segon concert familiar emmarcat en el projecte educatiu de la Fundació ONCA.

La proposta barreja titelles, narració i música en directe per abraçar així diferents disciplines com la musical, la poesia o el teatre. Tal com ha explicat la directora de la companyia, Susanna Barranco, la voluntat és incloure “el màxim de disciplines artístiques” perquè els infants puguin gaudir d’una “visió més completa” de l’espectacle i perquè això sigui una porta d’entrada al món de les arts escèniques en general i de la música clàssica en particular.

A través de la història del flautista d’Hamelín els més petits de la casa s’han pogut endinsar, molt especialment, en el món de la música. De fet, la companyia ha elaborat uns textos en què introdueix cert llenguatge perquè els infants es familiaritzin amb aspectes musicals com els silencis, la clau de sol… i per aquest motiu, per exemple, les rates que segueixen Hamelín es diuen silencis. La companyia ha reconvertit l’argument original per introduir continguts pedagògics musicals.

Durant l’espectacle, d’aproximadament 50 minuts, s’han interpretat peces de Mozart, Bach, Telemann o Debussy. “Sempre ens envoltem dels més grans”, ha bromejat Barranco.