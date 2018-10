El comú d’Andorra la Vella treballa perquè la parcel·la que està habilitant al darrere de la nova estació d’autobusos pugui acollir un aparcament amb una capacitat per a 105 places abans de l’estiu. D’aquesta manera, ja han començat els treballs per asfaltar aquest terreny i, també per construir una rampa que permetrà accedir des del pàrquing fins a la terminal d’autobusos. De manera paral·lela, la corporació comunal ha convocat un concurs per als treballs d'enderroc de la nau industrial que hi ha en aquesta zona.

Cal recordar que la necessitat de places d'aparcament que donin servei a l'Estació Nacional d'Autobusos ha estat una reivindicació tant dels usuaris com de les companyies que hi operen, des que aquesta infraestructura es va posar en marxa. Des del comú d'Andorra la Vella es va negociar llavors amb un privat per poder llogar aquesta parcel·la, i finalment es va arribar a un acord per poder diposar d'aquest terreny, de 2.700 metres quadrats i pel qual pagarà tres euros el metre.

Cal recordar que aquesta zona veurà incrementades les places d'aparcament, també, quan s'ampliï el pàrquing anomenat Centre Històric en unes 180 places, un projecte que el comú de la capital va anunciar fa un temps. A més, aquesta mateixa setmana, s'ha fet públic que a l'antiga estació d'autobusos també s'habilitarà un altre aparcament.