La companyia Líquid Dansa ha apropat, aquest dijous a la nit, el seu nou espectacle 'Quin/a cony/a' al públic encampadà, després d'estrenar-lo a finals de l'any passat a la Temporada de Teatre d'Andorra la Vella i de passar també per la Seu d'Urgell la setmana passada.

La sala de festes del complex d'Encamp s'ha pràcticament omplert per gaudir d'un muntatge teatral amb bones dosis d'humor i de dansa, protagonitzat per Mònica Vega, Verònica Pérez, Anna Frases i Judit Villaró, juntament amb altres ballarins, que han ballat enmig del públic per a la sorpresa dels assistents. Interpreten quatre amigues que s'acosten o han superat els quaranta, que es troben per veure el local on una d'elles vol obrir un 'sex shop' i que acaben parlant sobre les experiències del món femení i la maternitat.

L'obra recupera els quatre personatges que ja van protagonitzar, l'any 2011, l'espectacle 'Això té cony/a', i torna a estar escrita i dirigida per Sergi Vallès.