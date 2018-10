La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) ha celebrat aquest dijous una junta ordinària en què s’ha decidit que a partir d’ara sigui Carles Ramos qui presideixi l’entitat, en substitució de Manel Ara. En el moment del traspàs, s’ha fet balanç de l’any i mig en què Ara ha presidit l’entitat i dels reptes de futur que té per endavant el nou president. Així, Ramos ha destacat que se seguirà “una línia continuista” i que els principals reptes seran aconseguir “aglutinar el màxim d’establiments” i també adaptar-se al desenvolupament de la nova llei. Des de l’associació també es vol continuar incrementant les pernoctacions i, per aquest motiu, han treballat un pla estratègic per fer que més persones passin la nit a Sant Julià de Lòria, la parròquia que juntament amb Ordino ha registrat menys estades durant el 2017.

Ara ha manifestat que ja en el moment en què ell va agafar les regnes de l’associació es va acordar que la presidència fos rotatòria i que els presidents no estiguessin molts anys al front de l’entitat ja que, d’aquesta manera, es vol donar empenta als projectes de la UHA. Ramos ha estat escollit per unanimitat i, un cop celebrada la junta, ha manifestat que intentarà “aconsellar” els diferents establiments perquè tothom vagi “en la mateixa direcció”, ja que ara s’està veient que la feina feta per l’associació “està tenint bons resultats”. També vol tenir major contacte amb els organismes oficials. Pel que fa a la Llei de l'allotjament turístic, ha alertat que cal tenir en compte diferents aspectes, com que al país hi ha establiments que tenen molts anys i als quals “fer els canvis importants” que recull la reglamentació “no els serà fàcil”. S’ha mostrat favorable, però, que es reguli el sector, com per exemple perquè els apartaments turístics hagin de complir unes normes de seguretat o uns certs requisits.

Quant a l’establiment dels preus perquè puguin anar-se incrementant i hi hagi una certa harmonització, ha destacat que cal “actuar amb cautela” i que “el límit el posarà la qualitat”.

D'altra banda, el pla estratègic que es vol impulsar a Sant Julià de Lòria, tal com ha explicat la directora de la UHA, Sarah-Jane Giménez, s’ha treballat amb els afiliats per mirar d'avaluar les diferents opcions que hi podria haver perquè més persones optin per pernoctar a la parròquia laurediana. En aquest sentit, volen trobar-se amb els representants del comú de Sant Julià de Lòria per fer-los arribar les propostes que inclourien “avantatges específics” com per exemple facilitar l’accés a la parròquia. D’aquesta manera, Giménez ha destacat que el hàndicap de Sant Julià de Lòria és la seva situació i que moltes persones, en funció de l’activitat que vinguin a fer al país, opten per altres destinacions.

Ara ha fet balanç d’aquest temps al capdavant de la UHA i ha manifestat que el que s’ha intentat és “preparar la sortida de la crisi”, “encarrilar” la situació. En aquest treball, ha manifestat, el sector ha “entès que l’aposta per la qualitat i l’excel·lència” són molt importants i també l'adaptació a les noves tecnologies. També ha posat en relleu el fet que els socis s’hagin prestat a donar dades. D’aquesta manera, ha remarcat que el treball en xarxa ha estat “definitiu” i ha tingut un impacte tant en l’ocupació com en els preus mitjans de venda de les habitacions.

Manel Ara passa a ser tresorer de l'entitat i Roberto López serà el secretari, mentre que la resta de membres de la junta es mantenen.