En la seva presentació com a nou president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Miquel Armengol va demanar públicament que es repensés la idea de fer un aeroport en territori andorrà. Al seu parer el d'Andorra-la Seu no cobreix les necessitats del país, una opinió molt distant de la del ministre, Francesc Camp. En declaracions fetes aquest dijous al migdia, Camp ha defensat la infraestructura alturgellenca i ha exposat que estan volcats en obtenir el sistema d'aterratge amb GPS, per tal que els avions puguin enlairar-se i aterrar en condicions climatològiques adverses. Quan això s'aconsegueixi, en principi l'any vinent, “ja es compliran els objectius de desenclavar Andorra”, perquè es podrà connectar l'aeroport amb les principals ciutats europees com Londres, Madrid, Lisboa o París. “Ens centrem en aquest objectiu, en cap més”, ha sentenciat, descartant que el Govern estudiï la idea de fer un aeroport dins del país.

En un altre ordre de coses, i preguntat per la possibilitat que el Govern es replantegi el projecte d'oferir als visitants l'activitat del ràfting (inicialment aquest projecte unia les parròquies d'Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià), Camp s'ha refermat en la idea, que també és la de FEDA, que el cabal d'aigua a l'agost fruit del desgel, que és quan ve més gent, “no garanteix” poder fer ràfting. A partir d'aquí, i sense entrar a valorar el que està impulsant Sant Julià, “no hi ha res més a dir”.

El ministre també ha exposat que la situació d'aquest any “és puntual” perquè ha plogut més de l'habitual -possiblement parlem de l'inici d'any més plujós de la dècada, ha informat-, i que a les pistes hi ha fins a vuit metres de neu acumulada. Tenint en compte aquesta excepcionalitat, “no crec que sigui motiu per repensar i redefinir el que ja vam dir del ràfting”, ha sentenciat.