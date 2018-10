El ministeri de Turisme vol seguir augmentant la xifra de visitants que venen al país durant l'estiu (de juny a setembre), tot i que l'any passat es va superar per primera vegada el llindar del milió de visitants. Ara bé, després de creixements força constants els darrers anys, concretament del 7-8% de mitjana, “a partir d'ara serà més complicat créixer”, ha reconegut el ministre de Turisme, Francesc Camp. Per tot plegat l'objectiu per a aquest proper estiu s'ha marcat en el 2,3% d'augment, arribant així a la xifra dels 1,043 milions de visitants. En contrapartida, l'aposta d'aquesta campanya estival és fomentar que aquests turistes es quedin a Andorra més dies. L'any passat s'hi van quedar de mitjana 2,65 dies, mentre que aquest 2018 es vol arribar als 2,75. Així, s'aconseguiria també augmentar el nombre de pernoctacions als hotels del país, que l'estiu passat van ser de 2,7 milions. L'objectiu, ha informat Camp, és superar els 2,8 milions de pernoctacions, el que suposaria un increment d'aquestes del 6,4% respecte a l'any passat. “Som ambiciosos”, ha refermat el ministre.

De fet, la campanya d'estiu, la qual s'ha presentat en públic aquest dijous al migdia tot i que ja està en marxa als països del centre d'Europa (als mercats propers començarà al maig), va enfocada en aquesta direcció. És a dir, vendre Andorra com a “destí de vacances” on hi ha moltes activitats a fer, ha plantejat el gerent d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, per tal que els visitants facin “estades més llargues”. La idea és comunicar que, “perfectament, et pots quedar 3-4 dies a Andorra i no t'avorriràs”, ha afegit Camp.

Tot plegat, en una campanya on s'hi han destinat 2,1 milions d'euros (630.000 euros al mercat francès i 550.000 a l'espanyol), una mica més que l'any passat ja que l'espot publicitari, el qual es projectarà a diversos canals i mitjans en una línia similar a la de les darreres campanyes, s'ha renovat aquest any. Budzaku ha confiat que aquesta comunicació segueixi sent efectiva als mercats propers i que ja comenci a calar a mercats més llunyans, com el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica, els Països Baixos o fins i tot Rússia. Aquí s'incidirà molt en les campanyes en línia, a través d'Internet i les xarxes socials.

Com a novetats, hi haurà presència d'Andorra al festival Grec, mentre que se seguirà fent accions en el marc de l'acord amb Disney (que té un cost de 375.000 euros). L'espot d'Andorra es projectarà abans de pel·lícules com 'Han Solo: una historia de Star Wars', o 'Los Increibles'.

Amb tot, és el mercat espanyol on Turisme creu que hi haurà menys creixement de visitants. L'ha fixat en un 1,9%, per l'increment del 3,1% dels francesos i el 3% dels altres mercats. Per mesos, és al juliol on hi ha “més marge de creixement”, al parer de Camp. S'ha fixat en un 3,2%, tot recordant que es un mes amb moltes cites esportives de rellevància. També es confia que el setembre sigui bo, per l'arribada de l'etapa reina de la Vuelta a Espanya i perquè el pont de la Mercè cau en dilluns, ha recordat el ministre.