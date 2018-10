Els alumnes de quart curs del col·legi Sant Ermengol han visitat, aquest dijous al matí, la Casa Comuna d'Andorra la Vella. Els 27 estudiants han estat rebuts pels màxims representants de la parròquia a la sala de consell del comú, els cònsols major i menor, Conxita Marsol i Marc Pons, respectivament, que s'han sotmès a una llarga ronda de preguntes dels infants. Marsol, en declaracions als mitjans de comunicació, ha assegurat que “ens agrada rebre'ls”, perquè és una bona iniciativa de les escoles perquè les noves generacions aprenguin com funciona el comú i el país.

Algunes preguntes són habituals de cada visita, ha comentat Conxita Marsol, com ara saber com funciona el comú, quina feina fan els cònsols, com es pot arribar a ser cònsol, la diferència de funció entre el cònsol major i menor i sobre la construcció d'un parc aquàtic a la parròquia. “Moltes vegades ens les fan difícils”, ha assegurat Marsol. Aquest dijous, per exemple, els alumnes del col·legi Sant Ermengol els han preguntat, entre moltes altres qüestions, si hi ha diferència entre els impostos que es paguen en una i altra parròquia, si algun projecte els ha sortit malament o què és el més important que han fet com a cònsols. Tampoc ha faltat una pregunta estrella per a la cònsol major: si li agradaria ser cap de Govern. Com ja ha dit en més d'una ocasió, Conxita Marsol ha respost que si té l'oportunitat sí, però d'aquí a uns anys i si l'edat li permet. La màxima representant comunal ha apuntat que ha vist futur entre els infants que s'estan formant i que tenen interès pel país, que puguin arribar a ser cònsols i consellers, algun dia. “El comú és un lloc pel qual la majoria de ciutadans del país hi haurien de passar”, ha conclòs Marsol.

Després els cònsols els han fet una visita guiada pels principals espais del Comú, com els seus despatxos, la sala de juntes o el despatx de l'urna. Al final, els escolars s'han mostrat contents que els cònsols els hi hàgin respost amablement i que els hi hagin ensenyat els seus espais de treball. “No cada dia et reben d'aquesta manera els cònsols”, ha apuntat una nena del col·legi Sant Ermengol. Un altre nen, en canvi, que ha dit que es veu de conseller en un futur, ha manifestat que havia trobat la Casa Comuna molt neta, moderna, gran i amb les cadires molt còmodes. Els espais que han cridat més l'atenció als infants són el despatx de la cònsol major, que l'han trobat molt gran i espaiós; el despatx de l'urna, que encara es manté després de tants anys; i la sala de juntes.

Les visites escolars a la Casa Comuna d'Andorra la Vella es repeteixen al llarg de tot el curs. Durant l'actual 2017-2018 ja l'han visitat uns 240 infants, la majoria de 4t curs de primària. Durant aquest mes d'abril, però, els cònsols també rebran la visita d'un centenar d'alumnes de 6 i 7 anys, de l'escola andorrana de Santa Coloma. A final de curs, al voltant de 400 alumnes andorrans hauran visitat les instal·lacions de la Casa Comuna d'Andorra la Vella.