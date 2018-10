Uns 400 alumnes i més de 45 expositors participaran aquest divendres 13 d'abril al Fòrum Estudiants-Empresa (FEE). L'activitat, que arriba a la seva vuitena edició, està organitzada pel departament de Joventut i Voluntariat del ministeri de Cultura, Esports i Joventut del Govern. El fòrum està adreçat a estudiants de batxillerat, estudiants de formació professional, estudiants universitaris i empreses nacionals tant del sector públic com del privat.

L’objectiu d’aquest fòrum és posar en contacte l’empresariat andorrà amb els estudiants amb una doble finalitat: d’una banda, ha d’oferir a l’empresa la recerca de futurs professionals i, de l'altra, oferir als estudiants la possibilitat d’establir contacte directe amb empreses andorranes, de forma que es pugui, en la mesura que sigui possible, organitzar l’entrada al món laboral d’una manera planificada abans d’acabar els estudis.

El fòrum obrirà les portes a les 9.30 fins les 14 hores i se celebrarà a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, una de les principals novetats d’aquesta edició. El nou emplaçament ha permès modificar el format de les activitats que s'hi ha programat, com són les xerrades i els tallers. Així doncs, al llarg del matí, s’organitzaran nou xerrades de 15 minuts de durada cadascuna. Les temàtiques seran molt diverses i aniran a càrrec de professionals del país que actualment treballen al sector.

Així mateix, es desenvoluparan diversos tallers, on s’ensenyarà als joves qüestions pràctiques a tenir en compte en l’àmbit laboral, com per exemple, confeccionar un bon currículum, o donar el millor d'un mateix en una entrevista de feina. Aquest any el fòrum també es vol apropar als universitaris ampliant les temàtiques tractades i les ofertes de treball disponibles. En aquest sentit, s’ha programat una estratègia d'acció conjunta amb el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA), de tal manera que els estudiants universitaris que assisteixin al FEE es beneficiaran d’un descompte en els viatges amb el DirectBus (Andorra-Barcelona).

Els universitaris juntament amb els estudiants de formació professional, que són els assistents més professionalitzats, podran explorar les diferents oportunitats laborals que ofereix el seu sector dins del país, per entendre de primera mà com funciona el seu sector laboral i per establir contactes amb organitzacions que els puguin acollir en les estades de pràctiques.

Per la seva banda, els estudiants de 4t d'ESO podran conèixer les professions que estan presents a Andorra i que potser desconeixien, i podran contactar els professionals que els informaran sobre les tasques que es desenvolupen, les expectatives laborals i les vies d'accés a la professió.

En aquesta vuitena edició del FEE, els estudiants de batxillerat també tindran un lloc especial ja que s'ha posat èmfasi en la participació de professions que requereixen estudis superiors. Aquests joves també podran contactar amb empreses que busquen treballadors per l'estiu i vacances escolars, i que també ofereixen una major conciliació amb els estudis.