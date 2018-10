La Fundació Crèdit Andorrà imparteix la setmana que ve tres activitats dirigides a la gent gran en el marc del programa 'Envelliment saludable'. La primera activitat serà un taller per aprendre a utilitzar una aplicació mòbil d'emergències i els recursos que pot oferir als usuaris. El taller tindrà lloc el dimarts, dia 17, a les 16.30 hores, i s'organitza en col·laboració amb la Creu Roja.

El dijous 19, a les deu del matí, els usuaris de L'espai faran una visita guiada a la Casa-Museu d'Areny Plandolit, a Ordino. La visita permetrà conèixer l'Andorra dels segles XIX i XX i també inclourà una passejada pels jardins del recinte. El Govern col·labora en l'organització de la sortida.

Finalment, el divendres 20, a les onze del matí, es durà a terme un taller de percussió corporal. Una activitat en què es treballarà el reconeixement del cos com a instrument i es desenvoluparà la coordinació, la capacitat de concentració i la creativitat.

Per participar en les activitats, les persones interessades s'han d'inscriure a L'espai o trucar al telèfon al 868 025. La Fundació Crèdit Andorrà organitza les activitats amb l'objectiu de posar a disposició de la gent gran eines que els permetin assolir un major benestar. La finalitat última és que no quedin aïllades de la realitat social que els envolta i puguin gaudir dels beneficis de les noves tecnologies, així com dels nous coneixements que van sorgint en àmbits com la salut, l'economia, la història i la cultura, entre altres. Tots els cursos i tallers estan pensats per donar resposta a les inquietuds de les persones més grans de 60 anys.