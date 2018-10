La Setmana de la creativitat torna per tercer any consecutiu amb un ampli programa d’activitats que s’oferiran entre el 16 i el 21 d’abril a les escoles artístiques del Centre cultural la Llacuna (Escola d’art, Institut de Música i Aula de teatre i dansa). L’esdeveniment, que commemora el Dia mundial de la creativitat i la innovació que va declarar l’Organització de les Nacions Unides per a cada 21 d’abril, té per objectiu donar a conèixer les instal·lacions i l’oferta formativa de les escoles artístiques. Per això es programen un grapat d’activitats i s’obren les portes de les aules perquè tothom pugui accedir-hi lliurement, conèixer què s’hi fa i experimentar. Per aquesta edició s’han previst més d’una cinquantena d’accions artístiques i creatives, des de tallers de joieria, dibuix amb el subconscient, maquillatge, ceràmica i gravat, fins a dansa, audicions musicals i classes de fotografia, entre d’altres.

Entre les activitats, destaquen la conferència sobre ‘Fitness creatiu’ (dia 18, a les 20 hores) a càrrec de la creativa publicitària i professora de la UOC Sílvia Sivera, que donarà propostes per exercitar el múscul creatiu i claus per ajudar a pensar lateralment en qualsevol àmbit; dues sessions de microteatre (dia 18 a les 19.30 i a les 21.15 hores); un concert de guitarra a càrrec de David Sanz, el cap de l’Institut de Música (dia 19 a les 20 hores); i un concurs sobre coneixements artístics adreçat a alumnes de 12 a 18 anys de les tres escoles artístiques de la Llacuna (dia 17 de les 18 a les 20 hores).

Com a novetat d’aquest any, el dissabte 21 s’ha organitzat una jornada sencera d’activitats artístiques per a tots els públics a la plaça Guillemó (en cas de pluja, es traslladaran a la Llacuna) i que s’ha batejat com 'El mercat de la creativitat'. Els assistents podran aprendre a crear i lluir un personatge de teatre amb vestuari i complements de tot tipus, tocar un piano de cua i fer petits concerts a la plaça, conèixer de primera mà les tècniques de maquillatge artístic i de cinema, fer percussió corporal amb el músic i membre del grup Gossos Santi Serratosa, construir una titella gegant, saber com es fa un gravat gegant amb una piconadora i ballar danses del Pirineu.