Amb l'entrega de les claus als hortolans i hortolanes, el comú de Sant Julià de Lòria ha donat el tret de sortida a la 17a temporada dels horts socials del Dau i del Ganxo. Enguany se'n beneficiaran un total de 24 padrins i padrines. D'aquests, la majoria són repetidors d'anys anteriors (21), mentre que tres són persones que s'han jubilat enguany i que han sol·licitat un hort. Aquest any, a més, no ha calgut fer cap sorteig perquè hi havia prou parcel·les per a tots els sol·licitants. L'acte d'entrega de les claus s'ha celebrat, aquest dimecres a la tarda, al Centre Cultural i de Congressos Lauredià.

La consellera de Social del comú lauredià, Paqui Barbero, ha destacat, abans d'entregar les claus dels horts, que el fet d'haver-hi tants repetidors és senyal que els padrins i padrines estan contents. Per això ha explicat que, a banda de procurar que tots els sol·licitants tinguin hort, també intenten que els repetidors puguin estar a la mateixa parcel·la de sempre. Pel comú, aquesta activitat els permet contribuir a l'envelliment actiu de la gent gran de la parròquia.

Els horts socials per a la gent gran són una iniciativa de la Fundació Julià Reig. El membre del patronat, Jaume Vitales, ha assistit a l'entrega de les claus i ha recordat que, a dia d'avui, estan presents a totes les parròquies i tenen 150 parcel·les a disposició dels padrins i padrines. “El fet que cada any estiguin plenes és el resultat de l'èxit, de l'objectiu que buscàvem quan vam començar”, ha dit Vitales en declaracions a l'ANA, que ha desitjat un bon clima i una bona collita als conreadors dels horts, per tot l'esforç que hi dediquen.

En paral·lel, igual que l'any passat, la meitat dels horts de què disposen a La Callissa s'utilitzaran per a projectes educatius. Enguany han estat assignats a l'escola francesa de la parròquia, de manera que seran els alumnes d'aquest centre qui els conrearan.

Els padrins i padrines beneficiaris d'un hort social el trobaran llaurat i a punt per conrear i el tindran a la seva disposició fins al mes de novembre. Al juny, com ja és habitual, es farà el tradicional dinar de germanor als mateixos horts, a base dels productes cultivats. L'acte d'entrega de les claus d'aquest dimecres ha finalitzat amb un berenar per a tots els assistents.