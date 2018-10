El consell de ministres ha aprovat, aquest dimecres, una nova convocatòria per contractar tretze agents de policia per cobrir les tres places vacants que s'han generat per baixa dels seus titulars, i deu places de nova creació. El concurs respon a la voluntat del Govern de donar resposta a la demanda del departament de Policia perquè disposi del personal suficient per assegurar el seu bon funcionament i mantenir el compromís amb la seguretat ciutadana. A més, les places se sumaran a la contractació de 33 agents que es va realitzar durant el 2017.

Entre els requisits que han de complir els candidats a agent de policia hi ha el de tenir la nacionalitat andorrana, ser major d'edat i no haver superat els 39 anys a la data de publicació de l'edicte de la convocatòria, posseir el títol de batxillerat o un diploma equivalent, el permís de conduir andorrà B2, no tenir antecedents penals, i tenir una alçada mínima d'1,60 metres per a les dones i d'1,65 metres per als homes.

Els candidats admesos al procés de selecció hauran de superar també diverses proves, entre elles les mèdiques, les pròpies d’oposició que seran escrites i orals, les psicotècniques, i les físiques. Les persones que obtinguin la millor qualificació global de les proves realitzades seran seleccionades i hauran de seguir una formació específica d'un màxim de nou mesos.

Quan els aspirants a formar part del Cos de Policia hagin finalitzat i superat el procés formatiu inicial, amb l'informe previ del director del cos, seran nomenats, seguint el procediment legalment establert, com a membres del Cos de Policia en període de prova, que tindrà una durada de dotze mesos.

Les persones interessades a presentar-se a la convocatòria han de presentar una sol·licitud, omplint el formulari que es troba a l'apartat de tràmits de la pàgina web www.policia.ad, i adreçar-la al Grup de Recursos Humans del departament de Policia, situat a l'edifici administratiu de l'Obac, d’Escaldes-Engordany. El termini de presentació de les candidatures es tancarà el 25 de maig a les dues de la tarda.