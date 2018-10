El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha informat aquest dimecres al consell de ministres de la nova composició del consell d'administració de l'Agència de Resolucions Bancàries (AREB). Com preveu la llei de l'AREB, Cinca ha renovat el mandat d'Albert Hinojosa com a president del consell d'administració per un període de tres anys, i ha nomenat conseller l'economista Joaquim Saurina, en substitució de César Goyache, que ha renunciat al càrrec. Goyache formava part del consell d'administració de l'AREB des de la seva creació, el maig del 2015, i hi va exercir un paper clau, sobretot quan es van subhastar els actius sans de BPA, l'entitat bancària que es va intervenir i resoldre. Cinca ha agraït a Goyache la seva “dedicació, professionalitat i sensibilitat”.

El ja exconseller de l'AREB havia presentat la renúncia al càrrec a Cinca, però no s'ha fet efectiva fins que el ministre li ha trobat un substitut a l'alçada. Joaquim Saurina acumula més de 20 anys d'experiència en càrrecs directius en el sector financer, i en firmes de serveis professionals. Recentment ha ocupat un paper destacat en el procés de reestructuració bancària a Espanya, especialment per la seva participació als consells d'administració del Grup BFA-Bankia i de Novagalicia Banco, en representació del FROB (Entitat de Resolució Bancària a Espanya).

A partir d'ara, el consell d'administració de l'AREB està format pel president, Albert Hinojosa, nomenat pel ministre de Finances; pel vicepresident, Armand Pujal, nomenat per l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), i els consellers Charles Cornut, nomenat també per l'INAF, François Lemasson i Joaquim Saurina, tots dos nomenats pel titular de Finances.