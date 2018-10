L'augment dels ajuts a la compra de camionetes i furgonetes elèctriques pures és la novetat del Pla Engega 2018, segons ha anunciat aquest dimecres el ministre portaveu, Jordi Cinca, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. L'objectiu és treure furgonetes i camionetes velles de la circulació i que, a més a més, tenen un notable impacte en la qualitat de l'aire per les emissions que desprenen.

D'aquesta manera, l'ajut per la compra d'una furgoneta passa de 9.000 a 10.000 euros, a més dels 1.000 euros que aporta el concessionari. El Pla Engega disposa d'un total de 850.000 euros, els mateixos que el 2017, i continua amb la voluntat de promoure el vehicle elèctric i d'eficiència energètica i seguir potenciant la mobilitat elèctrica. L'ajut per la compra d'un cotxe nou elèctric pur o d’autonomia estesa es manté en un màxim de 8.000 euros i de 2.000 euros per a les motos elèctriques. A aquest import cal afegir-hi les ajudes al desballestament que són de 1.250 euros (furgonetes), 1.000 euros (turismes) i 200 euros (motocicletes). Per als turismes híbrids endollables, els ajuts del Govern es redueixen a la meitat, situant-se en 4.000 euros als quals s’ha de sumar l'ajut de 1.000 euros atorgat pel punt de venda.

Els ajuts es podran sol·licitar a partir de la setmana que ve, després de la publicació de l'edicte al BOPA, i s'atorgaran fins al 15 de novembre, si abans no s'ha exhaurit la partida destinada. A aquest ajut del Govern cal afegir-hi el del concessionari que és de 1.000 euros per als turismes i furgonetes, i de 200 euros per a les motocicletes. En cap cas, però, i segons ha explicat el ministre Cinca, l'ajut no pot superar el 50% del valor del vehicle adquirit.

L'obertura de la tercera edició del Pla Engega s'emmarca en la voluntat del Govern de fomentar la mobilitat sostenible, i en els resultats positius que ja s'han evidenciat amb la matriculació de més de 340 vehicles elèctrics o híbrids endollables entre el 2016 i el 2017.