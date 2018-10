El projecte estrella del pla director d'Arcalís, el telecabina que ha d'unir la zona de l'Hortell amb la de la Coma, ja camina amb pas ferm. Tal com publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), el comú ha posat a disposició pública durant el termini de quinze dies hàbils el projecte d'aquest giny, que ha de millorar la mobilitat dels esquiadors per les pistes d'Arcalís durant l'hivern, i la mobilitat dels turistes fins als llacs de Tristaina i tota la zona a l'estiu. Durant els propers quinze dies hàbils els interessats poden consultar el projecte i presentar les al·legacions que creguin convenients. Aquesta acció, ha destacat el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, és el “primer pas” perquè el telecabina sigui una realitat ja aquesta propera temporada d'hivern.

Mortés ha informat que s'està “treballant a fons” i que els estudis i projecte estan “bastant avançats”. Tot amb la vista posada al maig, quan l'estació d'Ordino Arcalís abaixi el teló, i es puguin iniciar les obres de construcció. A més, la intenció és que la temporada d'esquí comenci “ja amb el telecabina instal·lat”, ha manifestat el cònsol. És a dir, el proper desembre.

Pel que fa al cost definitiu, que el pla director estableix en prop de set milions d'euros, s'està treballant per reduir-lo.

Mortés també ha parlat de la decisió d'allargar la temporada d'esquí a l'estació, i de l'acord a què s'ha arribat amb Saetde perquè els que tinguin el forfet de temporada de Grandvalira puguin accedir-hi. Ha reiterat que és un acord comercial que no té res a veure amb l'entrada de la societat liderada per Joan Viladomat a Secnoa, que s'hagués pogut fer amb d'altres estacions. Tancar el 30 d'abril és una “aposta estudiada” que permet, per exemple, als esquí clubs entrenar al país i no haver de marxar fora d'Andorra, ha defensat.