La campanya de controls preventius sobre el consum d’alcohol i drogues en la conducció que la policia ha dut a terme entre el 24 de març i el 7 d’abril s’ha tancat amb un total de 843 controls, dels quals 809 han resultat negatius i 34 positius, és a dir, només el 4%. Des de la policia assenyalen que aquest percentatge de positius és inferior al que es va registrar en l’anterior campanya que s’havia fet durant el període de Nadal i Reis, i que es va situar en el 5%.

Cal destacar que dels 34 positius, tretze han suposat la imposició de sancions administratives. És a dir, que van ser positius que es van situar entre els 0,51 i els 0,80 grams d’alcohol per litres de sang, i 21 han comportat la detenció del conductor per una taxa d’alcohol superior a 0,80.

Concretament, dotze dels detinguts van donar un resultat positiu d’entre els 0,81 i els 1,20 grans d’alcohol per litre de sang; sis entre 1,21 i 1,60; dos entre 1,61 i 2 i finalment una de les persones ha donat més de dos grams d’alcohol per litre de sang, concretament, 2,26. Pel que fa a l’edat d’aquestes persones detingudes, la policia detalla que quatre tenien entre 18 i 25 anys; tretze entre 26 i 40 i altres quatre tenien més de 40. Una d’aquestes persones va estar implicada en un accident amb danys materials i una altra en un accident amb ferits.

Des de la policia posen en relleu que la voluntat d’aquesta campanya és incidir en en el fet que “la suma d’alcohol i volant és del tot inviable”. Per aquest motiu, destaquen que l'objectiu ha estat conscienciar els conductors del risc que implica aquest tipus de conductes per ells mateixos i per la resta d'usuaris de la xarxa viària. Destaquen que “lamentablement, tot i haver publicitat activament la present campanya, es constata que el nombre de controls positius realitzats en la franja horària de les 22 a les 6 hores ha estat del 8,28%”. A més, conclouen que fan públiques aquestes dades en el marc de la seva política de reducció de la sinistralitat per tal de garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants.