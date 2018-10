Naturlàndia ha donat a conèixer aquest dimecres que entre l'1 de desembre del 2017 i el 2 d'abril del 2018 ha rebut un total de 36.238 visitants, el que suposa una mitjana de 370 usuaris diaris.

Des del parc fan un balanç positiu de la temporada d'hivern en termes generals per les bones condicions de neu, que han permès tenir totes les activitats hivernals disponibles al llarg de la temporada: els 15 quilòmetres de pistes d’esquí de fons, les raquetes de neu, la pista de trineus i les motos de neu.

Tot i això, apunten que el mal temps, amb temperatures extremes, neu i fort vent, han penalitzat algunes activitats, sobretot l'operativa del Tobotronc. Així, si bé pel pont de la Puríssima es van superar les xifres de l'any anterior (+17%), per les vacances de Nadal els visitants es van igualar i l'afluència va ser inferior per Carnaval i per Setmana Santa.

Des de Naturlàndia destaquen que per les vacances de Nadal hi va haver dos dies de mal temps que van afectar el funcionament de les activitats, però que el 31 de desembre es van assolir fins a 1.100 usuaris en un sol dia. Per les vacances de Carnaval es va punxar a causa del fred, i per Setmana Santa, el 10% menys de visitants s'atribueix a les bones condicions de neu de les estacions d'esquí del país, que han restat turistes a Naturlàndia.

Pel que fa a l’esquí escolar i grups escolars s’ha registrat un augment del 8,8% respecte a l’hivern anterior.

La majoria de persones que han visitat Naturlandia durant l'hivern han optat per l’entrada única, i són el Tobotronc, les motos de neu, el parc d’animals i el forfet d’esquí, en aquest ordre, les activitats amb major acceptació.

Actualment, el parc es troba en parada tècnica fins al 27 d’abril. La reobertura està prevista pel dia 28, amb la posada en marxa de totes les activitats en ambdues cotes. Caldrà esperar el desgel per acabar de confirmar les activitats disponibles a la cota 2000.