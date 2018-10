La Federació Andorrana de Fotografia (FAF) i el comú de Sant Julià de Lòria continuen amb la col·laboració que van endegar al febrer amb l'exposició 'Paisatges de Xile', i que es clourà amb la mostra 'Fotosport' que cada dos anys es fa a Andorra i que coincidirà amb la segona edició de la fira del sector el pròxim novembre. Entremig, la FAF i el comú han inaugurat una exposició col·lectiva, que es pot visitar al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià fins al 30 d'abril. Els nou fotògrafs participants són Joan Burgués (president de la FAF), Ivan Blanco, Joan Gómez, Juan Bouzas, Òscar Fernández, Gil Rossell, Ricard de la Casa, Gustavo Subilibia i Pepo Vázquez. A la mostra hi ha 45 fotografies, cinc de cada autor. En la presentació, Burgués ha precisat que hi havia de participar una fotògrafa d'Encamp que al final no s'ha pogut unir a la mostra col·lectiva. Paisatges, animals salvatges, nuvis, retrats, ciutats, entre altres, són els temes que formen l'exposició, ja que cada fotògraf hi exposa la seva personalitat i les seves habilitats amb la càmera. El conseller de Cultura del comú lauredià, Josep Roig, ha destacat la col·laboració entre l'administració i l'entitat, que durant el 2018 porta una trilogia fotogràfica al vestíbul del Centre cultural i de congressos lauredià.