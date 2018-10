L’investigador del Real Instituto Elcano i catedràtic d’Història Carlos Malamud considera que Andorra hauria d’estrènyer els llaços amb l'Amèrica Llatina, ja que seria interessant des del punt de vista de “la projecció internacional del país, per donar-se a conèixer”. Malamud ha defensat, de fet, que la Unió Europea intensifiqui les seves relacions amb l’Amèrica Llatina, ja que “enfortir els llaços pot ser summament important i beneficiós”. Així ho ha posat en relleu en el marc de la setena conferència organitzada per l’ambaixada d’Espanya dins el cicle Diàlegs Iberoamericans, que portava com a títol ‘Per què importa l'Amèrica Llatiná’.

Malamud ha destacat que, malgrat Andorra estigui lluny de l’Amèrica Llatina, això no ha de ser un fre per reforçar els llaços amb els països iberoamericans, ja que ha recordat que en “un món globalitzat les distàncies són cada vegada menors i la idea de proximitat és menys intensa”. L’expert ha posat en relleu que encara hi ha molt de desconeixement no només a Andorra sinó a Europa en general de la realitat llatinoamericana i que, per aquest motiu, els informes que elabora l’Institut Elcano volen “cridar l’atenció” sobre les oportunitats que ofereixen els països americans.

L’historiador ha recordat que les relacions entre banda i banda de l’oceà són “sòlides” ja que venen de molts anys i, a més, es reflecteixen en molts aspectes com per exemple l’econòmic, amb inversions que superen les de Rússia, la Xina i l'Índia juntes. Malgrat això, ha lamentat que “l'atenció del món” no es posi en aquests països sinó que es focalitzi, per altres raons com pot ser el terrorisme islàmic, en altres llocs. “En termes de potencial, els països de l'Amèrica Llatina són una gran oportunitat per a Europa”, ha remarcat.

I quant al futur del continent europeu, ha destacat que la unió continua sent important, ja que ha remarcat que cal demanar-se “què passaria si la UE no existís”, concloent que “la unió fa la força”. En aquest sentit, ha reconegut que és cert que cal que encara sigui “més inclusiva” i ha afirmat que el fet que Andorra pugui aconseguir un acord d’associació amb la UE és “un bon negoci”.