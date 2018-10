Controlar i sancionar aquells propietaris que no recullin els excrements dels cans mitjançant un anàlisi d'ADN, cada vegada és més a prop de ser una realitat. Els comuns ja tenen enllestit el plec de bases del concurs per contractar l'empresa que ho gestioni. Es presentarà un sol concurs, i ho farà el comú d'Escaldes-Engordany, que ha estat facultat per la resta de parròquies i que donarà servei a tots els comuns.

La intenció és treure el concurs el més aviat possible, però els comuns estan a l'espera de l'aprovació definitiva del reglament del Govern, on s'especificarà l'obligatorietat de passar les proves d'ADN a tots els cans. Però tot fa preveure que el concurs veurà la llum en les properes setmanes. Les proves hauran de ser sufragades pels propietaris, menys en aquells casos que els gossos siguin pigall. Pel que fa al preu que s'haurà de pagar per les multes, encara no hi ha les quantitats sobre la taula, però el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, ha expressat que “no es tracte d'aplicar multes per fer recaptació sinó conscienciar a la gent per no tenir les voravies com les tenim actualment”.

Rebaixa del cens

La reunió de cònsols d'aquest dimarts també ha servit per explicar que els comuns i els tècnics del Govern que gestionen el cens han acordat que començaran a establir trobades bilaterals per reduir el cens de població que està inflat i donar de baixa persones que ja no viuen a les parròquies. “No arribarem a zero errors, però si a abaixar el màxim possible el percentatge de desviació”, ha destacat Mandicó, que ha apuntat que aquest acord és un gran pas. El cònsol de Canillo també ha recordat que l'intercanvi de dades amb la CASS i amb Immigració ja s'està fent i també ha servit per netejar el cens.

Finalment, durant la celebració de la reunió de cònsols s'ha rebut la visita del ministre de Salut, Carles Álvarez, que ha explicat als cònsols un projecte que s'emmarca dins del Poctefa (Programa operatiu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra), que pretén ajudar a les persones grans que es troben en situació de fragilitat. Com que els comuns i les organitzacions que en depenen són les que tenen més relació amb els padrins, aquest protocol preveu un control de la gent gran que s'activa quan algun organisme (Afers Socials o les llars de la gent gran) detecta una pèrdua de pes excessiva, una debilitat muscular o una mobilitat física reduïda, entre d'altres. La intenció és poder detectar-ho abans que hi hagi una disminució de l'autonomia d'aquestes persones i allargar el màxim possible l'arribada de la vellesa.