El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, han visitat, aquest dilluns i dimarts, diferents recursos socials de la ciutat sueca d’Estocolm. En la seva visita, els responsables d’Afers Socials han conegut diversos serveis adreçats a les persones amb discapacitat, a la gent gran o als infants i joves en risc, per tal de conèixer les polítiques que es duen a terme en un dels països capdavanters en aquesta matèria.

Durant la jornada de dilluns, el ministre i la secretària d’Estat van mantenir una reunió amb la cap de la Divisió de Valoració de Necessitats de les Persones amb discapacitat del districte municipal de Farsta, Lena Halltoft. En la reunió van poder compartir experiències sobre el marc legal i competencial, els criteris de valoració de necessitats així com la cartera de serveis i models d’allotjament per a les persones amb discapacitat. En aquest sentit, es va considerar molt interessant compartir els criteris de valoració de necessitats, ja que actualment el ministeri d’Afers Socials es troba en procés de modificació del Reglament de la Conava per adaptar els criteris de valoració de la millor manera possible.

El mateix dilluns, Espot i Fenoll també van visitar un conjunt d’habitatges assistits per a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquesta visita, que s’emmarca en el projecte que ja du a terme el Govern de Vida independent per a les persones amb discapacitat, va servir per conèixer un model d’apartaments agrupats en unitats de convivència. Aquests compten amb espais comuns de cuina, menjador i sala d’estar, i estan integrats en un conjunt de cases de pisos.

A més, durant el dilluns van mantenir una reunió amb el responsable del districte d'Skarpnaäck del Programa de Prevenció i Atenció a Joves en risc de ser reclutats per grups criminals o de desenvolupar un estil de vida criminal que necessiten suport personalitzat d’Equips Socials d’Intervenció.

Aquest dimarts Espot i Fenoll s’han reunit amb la directora de Magelungen Utveckling AB, Johanna Agri, que ha presentat la política d’aquesta organització especialitzada en atenció a infants i joves en risc. Així, han pogut conèixer de primera mà els recursos que esmercen per captar famílies d’acollida i altres models pioners de Suècia per minimitzar la institucionalització dels menors treballant directament amb la família biològica per aconseguir el retorn de l’infant.

En matèria d’ocupació, i en la línia de l’Estratègia d’inserció laboral de les persones amb discapacitat que va engegar el Govern el 2016, han pogut visitar el centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual, Blecktornet.

Finalment, aquest dimarts a la tarda Espot i Fenoll han visitat un conjunt d’habitatges per a persones grans amb demència i posteriorment han mantingut una reunió a la comissaria de policia de Sodermalm, en relació amb la coordinació que es manté entre policia i Afers Socials en matèria de joves en risc. Així, s’han compartit experiències, ja que Andorra també ha intensificat en els darrers dos anys la cooperació entre aquests dos departaments.