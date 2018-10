L’aposta per l’ús de les energies renovables al Centre Esportiu d’Ordino (CEO) es consolida després que fos una prioritat, per part del comú, en el pla estratègic de reforma de l’equipament. La introducció d’alternatives al combustible fòssil l’any 2014 situa el consum de biomassa en primer lloc (54%), seguit de l’elèctrica (31%), el gasoil (13%) i, per últim, la solar tèrmica (2%). Les dades posen de manifest un estalvi de 47.000 euros durant el 2017 tot i l’evolució de la freqüentació d’usuaris i, per tant, una major demanda en consum de llum i calefacció.

Des de la corporació comunal posen en relleu que s’ha invertit el percentatge de consum d’energies fòssils a renovables, ja que abans de la inversió (l’any 2013) el gasoil ocupava el 93% dels consums i l’energia elèctrica el 7% restant.

Una altra dada destacable que registra el balanç realitzat per la conselleria de Medi Ambient és la disminució de les emissions de CO2 que passa dels 426 kg del 2013 al 152 kg del 2017. En aquest balanç energètic s’ha tingut en compte alguns factors que poden fer variar els consums com el preu del gasoil, que des del 2013 registra una davallada del 28,68%.

La caldera de biomassa es troba al 50% de la seva capacitat, fet que a mig termini ha de permetre abastir d’energia altres edificis públics pròxims a través de la futura xarxa de calor com la casa pairal i les escoles velles, que acollirà el nou edifici sociocultural. L’objectiu és fer també la distribució per a privats.