El punt de partida en què es trobava l'equip de 'freestyle' de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) a l'inici de la temporada no convidava a l'optimisme però, quatre mesos després, les sensacions són més positives i es pot parlar d'un compliment dels objectius. Així ho ha celebrat el director tècnic de la FAE, Carles Visa, que ha recordat que es va començar sense la figura principal de l'equip, Carles Aguareles, apartat per una lesió, i amb l'anunci de la retirada de l'altra peça clau, Scotty Jordan. Finalment, però, i gràcies a la tenacitat del jove Aguareles, ha pogut competir al tram final de l'hivern i ho ha fet amb un “magnífic” resultat a una prova de la Copa d'Europa celebrada a la República Txeca. Concretament un quart lloc, fet que demostra que, després d'onze mesos aturat “el seu nivell tècnic és el mateix que abans” i permet pensar que pot tornar a competir a la Copa del Món a la propera temporada, ha destacat el seu entrenador, Josep Gil.

L'altra bona notícia és l'evolució de l'encara més jove esquiador de 'freestyle' Pau Rabassa, que gràcies a les seves actuacions (poques perquè el calendari ha patit moltes cancel·lacions, ha lamentat Visa), ha aconseguit el passaport per participar a proves de Copa d'Europa. Per tot plegat i pel que fa a punts i classificació, la situació de l'equip nacional es queda similar a fa un any, un fet que s'ha d'entendre com una bona notícia, ha assegurat Visa.

L'evolució d'aquests dos joves atletes es veu reforçada pel fet que puguin entrenar amb l'equip espanyol, una col·laboració que Visa confia que es mantingui els propers anys “perquè els fa créixer”. Ara bé, el fet d'entrenar fora suposa un hàndicap per als esquiadors lesionats, ja que han de fer tota la recuperació “sols al país”. “Se'ls fa difícil el retorn”, ha manifestat, ja que no hi ha suficient plantilla per tenir un entrenador al país ajudant-los en la seva evolució de la lesió.

El propi Aguareles ha reconegut que tot el procés de recuperació ha estat dur, però a la vegada se sent satisfet per com ha acabat la temporada. “Ara toca treballar perquè el genoll estigui 100% recuperat” per a l'any vinent, ha explicat.

De moment l'equip de 'freestyle' està compost únicament per Aguareles i Rabassa. Visa ha confiat que en els propers 2 o 3 anys s'incorpori algú de la base dels clubs.

El principal patrocinador de l'equip és Andbank. El sotsdirector general Banca país de l'entitat, Josep M. Cabanes, ha celebrat que el retorn de la feina de la FAE i dels seus esquiadors “està arribant de forma més que gratificant” per als que hi “estem darrere”.