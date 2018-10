El pressupost participat¡u del 2018 augmenta en la segona edició en 100.000 euros i passa dels 200.000 als 300.000 amb l'objectiu de fomentar la participació i implicar la ciutadania. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la tècnica del departament, Mari Martínez, han presentat aquest dimarts la nova edició del pPressupost participatiu. Després de la primera edició, que es va tancar amb el pas elevat a la CG1 a l’alçada de l’Estadi Comunal com a projecte guanyador, i que està en construcció fins el mes de juny, enguany s’ha decidit ampliar el pressupost que es destina a les propostes ciutadanes.

Torres ha destacat que es torna a apostar per aquest projecte amb l’objectiu d’implicar la ciutadania en el pressupost del Govern, millorar la comunicació entre la ciutadania i l’Administració, permetre al ciutadà reflexionar sobre les necessitats generals, i donar a conèixer les competències del Govern i les seves funcions. El ministre ha explicat que les propostes poden ser d’obra nova o de manteniment. Com a exemple ha parlat de l’estabilització de murs situats a les carreteres generals, col·locació de baranes o proteccions; treballs de millora i adequació en carreteres generals, com ara voravies, passos de vianants o carrils bici; treballs d’accessibilitat a centres escolars, instal·lacions esportives o edifici públics; instal·lació de semàfors i càmeres de control de trànsit o millores paisatgístiques com construccions de miradors o berenadors.

En aquesta edició, els ciutadans podran presentar les seves propostes electrònicament a través del web www.pressupostparticipatiu.ad, i hi haurà un ordinador instal·lat a Tràmits del Govern per a qui no tingui un dispositiu electrònic des del qual fer-ho. Així, aquest mateix dimarts 10 d'abril s’ha obert el termini de presentació de propostes que s’allargarà fins el 8 de maig a les 17.30 hores. A partir d’aquesta data, una comissió tècnica valorarà les propostes que compleixin els criteris establerts i el 22 de maig farà públiques les propostes acceptades. Seran també els ciutadans els qui votaran del 22 de maig al 14 de juny, les propostes que vulguin que es tirin endavant.

En la primera edició es van presentar 161 preopostes i 42 d'aquestes van ser reagrupades. En les votacions hi van participar 1.082 persones, dels quals 887 per ordinador i 259 amb butlletes. Hi va haver 2.319 vots tenint en compte que es podia votar per més d'una proposta. L'objectiu, segons el ministre Jordi Torres és assolir, almenys, la mateixa xifra que en la primera edició. Per fomentar la participació s'ha editat un vídeo promocional i es farà una campanya de comunicació. Per participar-hi, l'únic requisit és ser major de 18 anys i cal posar el número de cens.

Informes de l'heliport

Durant la roda de premsa, el ministre d'Ordenament Territorial també s'ha referit al projecte de l'heliport de les Tresoles. En aquest sentit, ha fet esment a l'estudi acústic dut a terme per la plataforma que s'oposa a la instal·lació. Torres ha comentat que, segons el tècnic del Govern, els criteris establerts a l'informe no reflecteix la realitat de les afectacions acústiques. El ministre ha afegit que estan a l'espera dels informes dels tècnics francesos.