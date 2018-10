Fins a 24 estudiants de teoria musical de l’Institut de Música i Dansa viatjaran entre aquest divendres i diumenge a la República Txeca, concretament a Praga, per poder posar en pràctica allò que han tractat en aquesta matèria. Tal com ha explicat la cap d'estudis de l'Institut de Música, Cristina Gallart, és la primera vegada que es planteja un viatge d'aquestes característiques i, de fet, l'acollida ha estat força elevada, ja que en aquesta assignatura hi ha una trentena d'alumnes d'entre els 12 i els 18 anys. Es tracta que “vegin com es respira música als carrers de Praga”, tal com ha remarcat Gallart.

S’ha decidit visitar una ciutat del centre d’Europa, ja que gran part del repertori que estudien els alumnes prové de la tradició musical germànica dels segles XVIII i XIX. S’havia fet una preselecció de ciutats musicalment importants, com Berlín, Leipzig, Viena i Praga i s’ha optat per aquesta darrera per comoditat en els desplaçaments i avantatges econòmics en els preus de les entrades a concerts i museus. Tal com remarca Gallart, el professor de la matèria, Toni Gibert, feia temps que plantejava un viatge d'aquestes característiques i finalment s'ha plasmat, amb la voluntat que si funciona bé es pugui repetir en anys següents. De fet, tant els alumnes com els professors estan “molt il·lusionats” amb aquesta activitat.

Els 24 alumnes, acompanyats de tres professors, visitaran aquest divendres la ciutat vella i passejaran pels carrers de façanes neoclàssiques pintades de colors. Dins la ciutat antiga s’erigeix el petit Teatre dels Estats, on va ser estrenada l’opera ‘Don Giovanni’ i on, precisament, podran gaudir-ne d’una interpretació. El dissabte, després de visitar el castell de Praga, les esglésies i palaus, assistiran al Museu Nacional de la Música. A banda de gaudir de l’arquitectura barroca i apropar-los a la mentalitat de grans compositors com Johann Sebastian Bach, visitaran l’església de Sant Nicolau, una joia barroca on podran gaudir d’un concert d’orgue, trompeta i cant amb un repertori del barroc musical europeu. L’últim dia, es desplaçaran a peu fins el barri jueu per veure i conèixer la cultura jueva centreeuropea i la seva connexió amb la música. Visitaran les sinagogues i el cementiri i passejaran pels carrers de Praga, per poder comprar partitures o altres records.