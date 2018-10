Redissenyar els aparadors d'alguns dels comerços de Vivand i travesseres amb inspiracions arquitectòniques, de disseny gràfic o d'interiorisme per buscar la particularitat. Aquest és l'objectiu principal que tenen els deu professionals que enguany participaran en la segona edició del Festival d'Arquitectura, Disseny i Aparadorisme (FADA), coorganitzat pel comú d'Escaldes-Engordany i l'Associació de Comerciants de l'avinguda Carlemany i Travesseres. La intenció és seguir preparant aparadors que sorprenguin els visitants i compradors i, sobretot, al jurat.

“La temàtica és lliure perquè no és un concurs a l'ús, és un projecte on té més força la creativitat que el producte que hi ha a l'aparador”, ha explicat el gerent de Vivand, Paco Delgado. De fet, el festival pretén posar en relació àmbits que aparentment poden ser tan diferents com l'arquitectura, l'interiorisme, el disseny i el comerç. “Quan els poses en conjunt aconseguim uns aparadors molt artístics, molt creatius i molt sorprenents on el producte de la botiga és secundari”, ha destacat la consellera de Promoció Econòmica i Vivand, Sandra Tomàs.

En la segona edició del FADA hi participaran un total de deu botigues que cediran els seus aparadors perquè els professionals dels diferents àmbits artístics puguin crear la seva obra. Tomàs ha recordat que els creadors ho fan de forma altruista i que els botiguers paguen 200 euros pel material. És per això que els guardons van dirigits als professionals participants. El jurat, format per cinc membres de fora d'Andorra, atorgarà un primer premi amb un valor de 1.500 euros, un segon de 1.000 euros i un tercer de 500 euros. L'aparador més votat a través d'Internet rebrà un premi de 500 euros. Finalment, també es donarà un premi al propietari de l'aparador guanyador amb un 'retail tour' a una capital del món que tingui una forta implicació amb el comerç. Entre els comerços participants hi ha temàtiques tan diverses com botigues de decoració, d'animals, perfumeries o d'esports.

L'exposició del FADA durarà del 13 al 27 d'abril, dates escollides perquè hi ha baixa afluència turística i així es vol perjudicar menys als botiguers, ja que el concurs no busca potenciar el producte. L'entrega de premis es farà entremig de les dues dates, el 19 d'abril.