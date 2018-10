Els nous reptes i les oportunitats dels joves emprenedors és l'eix central de la tercera trobada organitzada pel comú d'Andorra la Vella i que tindrà lloc el dissabte 14 d'abril al Centre de congressos de la capital. Durant la jornada es parlarà sobre com emprendre de forma eficaç i eficient, l'emprenedor en l'era digital i els reptes i oportunitats. L'acte acabarà amb un 'networking'.

La trobada comptarà amb especialistes com Euge Oller, màster en emprenedoria i gestió, Miquel Román, llicenciat en dret i mag, Joan Boluda, consultor de màrqueting o l'advocada Donna Alcalá. Es durà a terme una taula rodona amb els joves emprenedors andorrans Nàdia Garcia, Marta Marsà, Marc de Diego i Guillem Santacreu. El cònsol menor d'Andorra la Vella, Marc Pons, ha dit durant l'acte de presentació que la trobada ha canviat d'enfocament i de format amb una doble sessió de matí i de tarda. La trobada està limitada a 200 places i les inscripcions s'han de fer a la pàgina web andorralavella.ad/joventut.

Els ponents Euge Oller i Miquel Román han explicat que incidiran molt en el tema de la importància de la comunicació com una eina clau per a l'èxit d'un projecte. Tant Oller com Román, que tenen molta repercussió a les xarxes socials, han dit que el millor mitjà per a donar-se a conèixer és el vídeo, perquè té molta més força que altres mitjans.

Subvencions Capital Jove

Marc Pons ha dit, en la mateixa roda de premsa, que des de l'any 2009 s'han repartit 118 ajudes en el projecte Capital Jove per donar suport als joves emprenedors. Pons ha afegit que hi hagut un descens en la demanda i que es realitzaran accions de difusió. Capital Jove està dirigit a totes les persones menors de 35 anys que emprenen el seu primer negoci, sempre que sigui a la parròquia d'Andorra la Vella. L'ajuda que se'ls atorga depèn de la mida del negoci i la seva situació a la parròquia, i es pot demanar el primer any d'obertura i el segon.