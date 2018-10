La temporada d'esquí 2017-2018 s'ha acabat aquest diumenge per Grandvalira i Vallnord Pal Arinsal. Tot i el mal temps, que ha estat protagonista molts caps de setmana de la temporada, els amants de la neu han aprofitat per gaudir-la fins a l'últim moment, amb afluència durant els dos últims dies. Ambdós dominis esquiables han abaixat la persiana amb millors números que l'any passat i amb un gruix de neu que gairebé arriba als dos metres, malgrat que la qualitat ja és de primavera.

Els 129 dies d’esquí, en el cas de Pal Arinsal, i els 128 en el cas de Grandvalira, han estat marcats per una meteorologia complicada al llarg de tota la temporada, que ha deixat intenses nevades i forts vents, sobretot els caps de setmana, el moment de major afluència. Tot i això, ha estat un dels hiverns amb més gruixos de neu a pistes, fet que ha ajudat la crida de l'esquiador.

Com ja és tradició, l’estació d’esquí de la Massana s'ha acomiadat aquest diumenge de la temporada oferint el forfet de dia gratuït a tots els seus clients. Al llarg d'aquests mesos de tardor-hivern ha venut 533.626 dies d'esquí, el que representa un 6,2% més que l'any passat, i es consolida, així, la tendència positiva dels darrers cinc anys. Tot plegat fa preveure que, a l’espera del tancament definitiu, la facturació global sigui històrica, segons apunten a través d'un comunicat. Uns resultats que han augmentat per les millores implementades a pistes, com el nou edifici de serveis del Coll de la Botella i que fan encarar l'estiu amb optimisme, segons argumenten des de l'estació.

El director general de Vallnord Pal Arinsal, Josep Marticella, ha volgut destacar “els grans fruits generats per les inversions” executades, els quals “han permès créixer en ocupació” i generar “un resultat positiu” que, a més de donar embranzida a la segona fase del pla estratègic, han contribuït en garantir que, per cinquè any consecutiu, tanqui un exercici en positiu. Pel que fa a Grandvalira, malgrat que encara no es disposa de tots els números, les primeres dades apunten que es tornarà a superar el rècord del nombre de forfets venuts.



Encara queda temporada a Vallnord Ordino Arcalís

No tots els dominis del país han tancat aquest diumenge. El sector Ordino-Arcalís de Vallnord continuarà obert al públic durant tot el que queda de mes, fins el 30 d'abril. Tot i que falten una mica menys de dos mesos perquè Saetde (la societat liderada per Joan Viladomat) entri formalment a Ordino Arcalís, a partir d'aquesta setmana es començarà a fer visible aquesta entrada. I és que els titulars d'un forfet de temporada de Grandvalira podran esquiar a Arcalís fins el proper 1 de maig, per un preu de 25 euros. Amb un forfet de dia també es podrà esquiar a l'estació ordinenca pagant un suplement de 15 euros.