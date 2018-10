Malgrat la boira intensa i el mal temps, aquest diumenge al matí, diversos membres del Rotary Club del districte del qual pertany Andorra s'han desplaçat fins a la zona de la Coma Bella, prop de Naturlàndia, per plantar 500 avets. La iniciativa neix amb l'objectiu d'ajudar a fer possible la replantació de tots els arbres que s'han mort al canal du Midi, a causa de l'armament de la Segona Guerra Mundial que està dipositat en el subsòl. La diferència entre el preu real de l'arbre respecta al que es fa pagar a cada membre del grup per plantar l'avet s'enviarà per potenciar la replantació. “Ajudar perquè hi hagi un bon equilibri ecològic”, ha destacat el president del Rotary Club d'Andorra, Carles Magdaleno.

La plantació ha comptat amb la presència de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que ha destacat la doble finalitat de l'acció, la replantació de la zona afectada a Sant Julià i també a Tolosa i impulsar la conscienciació ciutadana. L'activitat s'emmarca dins dels actes de celebració de la trobada que s'ha fet aquest cap de setmana a Andorra de tots els membres del districte del sud de França del Rotary Club, al qual pertanyen els membres del Principat.