El Govern té previst treure a concurs aquest 2018 el concurs per a la redacció del projecte del futur centre nacional d'emergències, un nou edifici que es vol construir al costat de la caserna central de bombers, a Santa Coloma. El nou equipament disposarà d'una planta per al centre d'emergències, una segona planta per a les dependències de Protecció Civil i els baixos serviran de nous garatges per als vehicles dels bombers, tenint en compte que les actuals cotxeres de la caserna estan al límit de la seva capacitat.

El director de Protecció Civil, Francesc Areny, ha explicat a l'ANA que es preveu disposar del projecte aquest any, que durant el 2019 es dugui a terme l'obra i que el 2020 es desenvolupi la tecnologia del nou centre nacional d'emergències, que té per objectiu centralitzar totes les trucades d'emergències en un sol número, el 112. Així, en funció del tipus d'avís que es rebi i la gravetat de la situació, els operadors activaran de manera automàtica els mitjans i els cossos necessaris a través d'una plataforma informàtica. El sistema informàtic també permetrà que els operadors coneguin automàticament el número, el nom i la localització de cada trucada. La voluntat és que el 112 centralitzi totes les trucades que actualment reben la policia, els bombers, els serveis de circulació i el SUM.

En la gestió del dia a dia, el centre nacional d'emergències només comptarà amb els operadors de sala que atendran les trucades. Les dependències, però, preveuen una zona que s'ocuparia en cas d'emergències greus per part de representants de tots els cossos de seguretat del país, per tal de coordinar-se amb els efectius sobre el terreny. Finalment, també s'ha previst un espai de presa de decisions, per a les reunions dels gabinets de crisi, que encapçala el ministre d'Interior.

El projecte del centre nacional d'emergències ja fa anys que està sobre la taula, però el ministeri d'Interior no li ha acabat de donar prioritat fins ara, que sembla que finalment podrà tirar endavant. De fet, l'any 2015 el ministre Xavier Espot ja va anunciar que es tractava d'una qüestió pendent i va xifrar el seu possible cost en uns 1,2 milions d'euros.