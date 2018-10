L'església Sant Esteve d'Andorra la Vella ha acollit, aquest dissabte al vespre, la interpretació de l'obra de Joseph Haydn 'Les set últimes paraules de Jesucrist a la creu' interpretada a càrrec de l'ONCA (formació impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà) i el violinista Abel Tomàs. Aquesta obra mestra del classicisme, que es va estrenar a l’oratori de la Santa Cueva de Cadis l’any 1787, es compon de nou moviments (una introducció, set sonates i un moviment final) que descriuen les set últimes paraules que va pronunciar Jesús abans de morir. “És molt inspiradora, molt profunda, molt mística i sempre és un petit repte fer el viatge amb el públic, sense aplaudiments, i amb clares referències bíbliques en relació al patiment d'una persona abans de morir”, ha expressat el violinista Abel Tomàs, membre del reconegut Quartet Casals que ha estat convidat, per segon any consecutiu, per a liderar la formació andorrana com a concertino director.

L'obra permet tenir la sensació “d'estar al cel, en un altre món”, argumenta el violinista explica, moments abans d'iniciar la interpretació. Tomàs fa més de quinze anys que toca l'obra i mai s'ha cansat de fer-ho perquè, diu, “és preciosa”. Una peça pensada per tocar el divendres Sant, i que una setmana després d'aquest dia s'ha interpretat a l'església, el millor lloc per fer-ho, segons Tomàs. A més, entre els moviments de la peça, el poeta català Josep Pedrals ha narrat cadascun dels instants abans de la mort de Jesús. “Descriure amb paraules l'obra de Haydn provoca que la gent s'endinsi molt més en el transcurs d'aquesta”, conclou.

Prop d'un centenar de persones han seguit fil per randa el concert. El programa es tornarà a presentar el dijous 12 d’abril, a les 20 hores, al Petit Palau de Barcelona com a cloenda del cicle ONCA al Palau d’enguany.