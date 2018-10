La sala de festes del Complex esportiu i sociocultural d’Encamp s’ha omplert aquest dissabte a la tarda amb famílies que no s’han volgut perdre la representació del musical ‘El llibre de la selva’, de la companyia Veus-Veus. De fet, ja feia dies que ja no quedaven entrades disponibles per veure aquesta adaptació del llibre de l’escriptor anglès Rudyard Kipling.

La companyia de teatre infantil ha dut a l’escenari de la sala de festes la història de Mowgly, l’humà que és criat per uns llops i que viu envoltat d’animals salvatges. A través d’aquesta història, els més petits de casa han pogut entendre la importància de valors com l’amistat i el treball en equip.

I el mes vinent les famílies tornaran a poder gaudir d’un espectacle pensat per a elles a la parròquia encampadana. I és que el comú ha programat per al 12 de maig a les 17 hores el musical ‘La Sireneta’, que tindrà lloc a la mateixa sala d’actes del complex. Les entrades per a aquest espectacle es posaran a la venda en breu.