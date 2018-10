És una queixa recurrent, que es repeteix a cada diada a Sant Romà de les Bons: el “vandalisme” que afecta l'entorn del conjunt històric, un mal endèmic al patrimoni andorrà. De tant en tant, apareixen pintades a la fusteria exterior de l'església de les Bons, que es neteja de seguida, i l'any 2014, fins i tot, es van celebrar un parell de costellades a les lloses del porxo. L'any 2011, quan van aparèixer les primeres guixades a la porta del temple, el cònsol major d'aleshores, Miquel Alís, va descartar posar càmeres de seguretat, però després de les barbacoes se'n van col·locar dues. Amb tot, actualment les dues càmeres no funcionen ja que també han patit bretolades. Segons va explicar la ministra de Cultura, Olga Gelabert, en la sessió de Consell General del 15 de març, es van intentar “trencar, moure i, fins i tot, cremar”.

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha explicat aquest dilluns, durant la diada de Sant Romà de les Bons, que el Govern té prevista una actuació a l'església, per millorar-ne la il·luminació, i s'aprofitarà per passar més cablejat i augmentar la vigilància amb càmeres. El projecte de Patrimoni està pressupostat per executar-lo aquest any; per tant, les càmeres també s'instal·laran durant el 2018. La vigilància permanent dissuadeix aquelles persones que aprofiten l'entorn del conjunt històric de les Bons per beure, fer festa i embrutar. De totes maneres, Gelabert també va admetre que normalment els actes vandàlics es fan en els punts que no capten les càmeres i, fins ara, no s'han pogut identificar mai els autors. La ministra també va anunciar que s'incidirà en la conscienciació sobre el patrimoni a les escoles, perquè la canalla el respecti quan es faci gran.