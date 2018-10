Les obres de sanejament a la zona del rec del Solà afectada per la caiguda d'un roc a inicis del mes de març han acabat aquest divendres. D'aquesta manera, els ocupants dels tres habitatges que havien hagut de ser desallotjats ja han pogut tornar a casa seva.

Cal recordar que a principis del mes de març va caure un roc en el tram comprès entre l’accés al passeig i la Font del Call, que va obligar a tallar-lo. Arran d'aquests fets, el comú d'Andorra la Vella va encarregar un estudi que posava en relleu la necessitat de fer-hi uns treballs de sanejament de manera immediata, per la qual cosa es va procedir a adjudicar aquestes actuacions de manera urgent perquè es poguessin dur a terme. De manera paral·lela, es va evidenciar que en aquesta zona són necessaris uns estudis que determinin les proteccions definitives que s'hi han d'instal·lar. La cònsol major, Conxita Marsol, va explicar, quan es van iniciar aquests treballs urgents, que espera que tant aquests treballs com els definitius comptin amb la participació econòmica del Govern i que, per aquest motiu, ha contactat el Govern per fer-los arribar la informació i aquesta petició.

Els treballs de sanejament van començar dimarts, després d'unes obres preparatòries i s'han allargat quatre dies. Ara quedaran per fer els treballs d'estabilització que començaran de seguida, tal com han informat des del comú.