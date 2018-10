Andorra i França ja treballen conjuntament per lluitar contra el contraban de tabac a la frontera del Baladrà. La cooperació duanera i policial entre Andorra i França ja és una realitat en virtut de la Carta d'intencions que s’emmarca en els acords de cooperació transfronterera signats el 2014. El ministre de Finances, Jordi Cinca, i el titular d'Acció i Comptes francès, Gérald Darmanin, van signar la Carta d'intencions el passat mes de març aprofitant la visita d'aquest darrer a Andorra. Amb aquest document es concreten mesures com per exemple les patrulles mixtes o que hi hagi un major intercanvi d’informació entre les autoritats andorranes i franceses.

El director general del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa ha explicat que s'utilitzaran fins i tot mitjans aeris i que s'incrementaran els controls de llicències a les botigues que venen tabac a tot el pais. Tant Hinojosa com el director regional de duanes de Tolosa, Jean-Michel Pillon, han assenyalat que la gran prioritat és el contraban de tabac.

Pillon ha afegit que “ho és per aquest any i també per al 2019”. El director francès s'ha referit als problemes que suposa per al seu país el contraban. “En l'apartat econòmic, l'any 2017 va arribar als 18 milions d'euros si sumem el contraban des d'Espanya i des d'Andorra, i després hi ha l'existència de bandes que s'hi dediquen i la perillositat que suposa per als usuaris de la carretera perquè solen conduir de manera perillosa”. Pillon ha explicat que la vigilància ha augmentat no només a la carretera sinó també a la muntanya, que hi ha una “tolerància zero” i ha anunciat que col·laboraran també amb les autoritats espanyoles per controlar el contraban de tabac des de Puigcerdà.

La cooperació policial i duanera entre França i Andorra també s'aplica a la lluita contra el frau fiscal, el blanqueig de capital i el contraban d'armes.