Els cònsols d'Ordino, Josep Àngel Mortés i Gemma Riba, i el conseller de Comunicació, Administració, Dinamització i Comerç, Xavier Herver, han rebut aquest divendres al matí els membres de la nova Associació d’Hotelers i Comerciants Valls d’Ordino (AHCO). La comitiva de l'entitat, que ja treballa per dinamitzar el sector privat de la parròquia, ha estat formada pel president, Joan Núñez (Pizzeria Coll d’Ordino); la vicepresidenta, Rosa López (Hotel Antic, Arans) i el vocal, David Alonso (Esports Freeride i Al Racó d’Or).

Tal com ja va explicar a l'ANA el seu president, l'entitat neix amb l'objectiu de fer front comú per lluitar per les necessitats dels comerciants i guanyar així competitivitat. La voluntat és organitzar esdeveniments i activitats, com unes jornades gastronòmiques, i crear un segell de qualitat per als establiments. De moment, l'associació ja compta amb una cinquantena de socis.