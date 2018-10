Amb motiu del Dia mundial de l'activitat física, prop de 30 padrins han participat aquest divendres al matí a la caminada per a la gent gran adreçada a majors de 60 anys i que han organitzat conjuntament el comú de Sant Julià de Lòria i el Servei Andorra d'Atenció Sanitària (SAAS). L'objectiu de la trobada ha estat conscienciar al col·lectiu de la necessitat de practicar exercici físic per adquirir o consolidar hàbits i estils de vida saludables així com prevenir malalties. Per això, abans de començar i un cop acabada la marxa, infermeres del centre d’atenció primària de la parròquia han pres les constants a tots els participants: freqüència cardíaca, índex de glucèmia i tensió.

La consellera de Social del comú lauredià, Francesca Barbero, ha valorat positivament l'activitat i la participació i ha apuntat que la idea és que “els padrins es moguin i puguin tenir un envelliment més saludable”. La caminada popular ha sortit de la plaça de la Germandat i ha transcorregut pels següents carrers: les Arades, pont de Fontaneda, font dels Cóms, carrer Doctor Palau i plaça de la Germandat. Al llarg de tota la marxa, els participants han estat acompanyats per infermeres del CAP i un monitor del centre esportiu que s'ha encarregat de dirigir l’escalfament previ i els estiraments finals.

Per completar la diada, a la tarda i a partir de dos quarts de cinc, la Llar de Lòria acollirà un taller sota el títol 'Em jubilo, i ara què'', a càrrec de la doctora i metgessa de capçalera Noemí Moliné.